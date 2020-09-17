وسائل إعلام ليبية: تأجيل زيارة عقيلة صالح إلى روسيا

ذكرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قرر تأجيل زيارته المقررة إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، التنازل عن السلطة قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك لتولي حكومة جديدة.

وكشفت مصادر مطلعة، عن أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، كان يعتزم تقديم استقالته اليوم الأربعاء؛ وذلك بعد تقارير عن إقدامه على الخطوة في وقت قريب.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصادر تأكيدها، أن السراج كان سيتقدم باستقالته اليوم الأربعاء، وسيشرح أسبابها، في بيان متلفز، يعلن فيه الاستقالة.

وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية كشفت في وقت سابق، عن نية السراج إعلان استقالته، لكنه متمسك بالمنصب مؤقتا، حتى إجراء المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في جنيف، الشهر المقبل.