نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تسجل 3395 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي
وأكدت وزارة الصحة البريطانية في الإحصاءات المنشورة على موقعها الإلكتروني أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في المملكة المتحدة أصبح بذلك 381614، بما في ذلك 988 مريضا في المستشفيات 124 منهم موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في المملكة المتحدة، حسب إحصاءات الوزارة، بواقع 21 حالة وفاة جديدة وبلغت 41705 وفيات.
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