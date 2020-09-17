من غير كوافير اصبغي شعرك وجددي لونه بدون اكسجين ولا كيماويات وبمواد طبيعية

تذهب الكثير من السيدات والفتيات إلي صالونات التجميل لكي تصبغ شعرها، وتلوينها، وهذا يعمل على إضعاف بصيلات الشعر وتقصفه؛ لأنه تستخدم مواد كيميائية تضر فروة الرأس، وهناك الكثير من الفتيات والسيدات التي يعشقن تلوين شعرهم، وتغير لونه من وقت لآخر، فهذا يعمل على تلف الشعر وإضعاف بصيلاته، ولكن إذا كان ذلك باستخدام طرق طبيعية وصحية على فروة الرأس.

فصبغ الشعر بمواد طبيعية يعمل على تقوية بصيلات الشعر، وإصلاحه، فهي تكون عبارة عن مواد طبيعية وصحية، وآمنه على خصلات الشعر، فالصبغات الطبيعية لا ضرر منها، وتساعدك هذه الطرق على التخلص من الشعر الأبيض، وأخفاء الشيب، وتساعدك على الحصول على شعر أشقر لامع، أو بني داكن، أو أحمر جذاب، سوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة صبغ الشعر في المنزل بدون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل الباهظة، تابعي معنا لمعرفة الطريقة.

البابونج للحصول على اللون الأشقر اللامع

يساعد البابونج للحصول على اللون الأشقر، ويعمل على تلوين الشعر، فهو يعطي للشعر اللون الأشقر اللامع، ويحتوي البابونج على الكثير والعديد من العناصر والخصائص التي تفيد فروة الرأس، ويساعد البابونج على تقوية بصيلات الشعر من الجذرو حتى الأطراف، ويعمل كعلاج فعال لفروة الرأس، فهو يساعد على التخلص من البكتيريا والفطريات والقشرة والالتهابات، ويعمل على تكثيف الشعر، والتقليل من تساقطه.

فالبابونج يعمل على تلوين الشعر؛لإحتوائه على عناصر تساهم في تلوين الشعر، واعطاءه اللون الأشقر اللامع، والبابونج يعمل على منح الشعر الاشراق، والحيوية، والنشاط، والنضارة، وسوف نقدم لكي سيدتي طريقة تحضير وصفة صبغ الشعر بالبابونج في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وبمكونات طبيعية وغنية بالكثير من الفوائد التي تعطي لشعرك اللون الأشقر اللامع، وموجودة في كل منزل، قومي سيدتي باستخدام البابونج المجفف للحصول على شعر أشقر لامع، وجميل.

4 ملاعق كبيرة من البابونج المجفف.

لتر من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

مكونات صبغة البابونج الطبيعيةطريقة تحضير وصفة البابونج

قومي باحضار وعاء كبير، ثم ضيفي إليه لتر من الماء الفاتر، وأربعة ملاعق كبيرة من البابونج المجفف، ثم قومي بوضع الوعاء على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يغلي، ثم قومي بتصفيته جيداً، ثم قومي بتركه جانباً حتي يبرد تماماً.