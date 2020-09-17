فرنسي تداول | التسجيل وشراء الأسهم في البورصة الأمريكية

تعتبر منصة فرنسي تداول من أقدم منصات التداول في السعودية، توفر المنصة خدمة التداول المباشر لشراء وبيع الأسهم في البورصة عن طريق الجوال، تعتبر المنصة المنصة الوحدية التي توفر تداول في البورصة الأمريكية والبورصة الأوروبية بشكل إسلامي كما سنتعرف، وبالطبع يقدم البنك خدمة التداول في البورصة السعودية مع حزمة من الخدمة المميزة المفيدة للمستمرين.

فرنسي تداول

يوفر البنك السعودي الفرنسي لعملائه منصة تداول مثل باقي البنوك، حيث اتجهت العديد من البنوك خلال الأربع سنوات الأخيرة إلى إنشاء منصة تداول مباشرة لبيع وشراء الأسهم في البورصة السعودية مثل:

شهدت البورصة السعودية خلال الفترة الأخيرة نموًا في حجم الشركات المطروحة مع نمو على الجانب الآخر في عدد العملاء والمتداولين في سوق الأسهم، وزاد هذا النمو بعد طرح سهم أرامكو للتداول وضخ 5 مليار دولار في مشروع نيوم مما انعكس على نمو السوق العقاري وشركات مواد البناء.

يوفر البنك الفرنسي تطبيق لسهولة التعامل مع المنصة مع وجود مميزات أخرى في المنصة تميزاها عن غيرها من منصات التداول المختلفة في إمكانية شراء اسهم بشكل مباشر من البورصة الأوروبية و البورصة الأمريكية كما سنتعرف.

تحميل تطبيق الفرنسي تداول

يوفر البنك كما ذكرنا تطبيق يمكن العميل من التسجيل وشراء الأسهم وبيعها بطريقة سهلة ومباشرة كما سنتعرف، كما يساعد على أهم شيء يهم المتداول وهو متابعة أسعار الأسهم من أي مكان من خلال الهاتف، ويمكن تحميل تطبيق التداول من خلال:

لماذا فرنسي تداول ؟

يوفر الفرنسي كابيتال للعملاء خدمات مميزة جدًا تميزه عن جميع منصات التداول الأخرى حيث يوفر خدمات حصرية ومدفوعة مجانًا بدون اشتراك حيث يوفر التالي:

قائمة الأسعار: وهي خدمة مميزة جدا من خلال موقع المباشر نت والمباشر برو مجانًا لجميع المشتركين حيث توفر هذه الخمات أسعار مباشر ة ولحظية للأسهم وهو ما يهم جميع المستثمرين بينما منصات التداول الأخرى يكون فيها الأسعار متأخرة 15 دقيقة ويجب الاشتراك في خدمة مدفوعة خارج المنصة.

وهي خدمة مميزة جدا من خلال موقع المباشر نت والمباشر برو مجانًا لجميع المشتركين حيث توفر هذه الخمات أسعار مباشر ة ولحظية للأسهم وهو ما يهم جميع المستثمرين بينما منصات التداول الأخرى يكون فيها الأسعار متأخرة 15 دقيقة ويجب الاشتراك في خدمة مدفوعة خارج المنصة. خدمة أون و خدمة المؤشر: وهذان الخدمتان ستكوننا مفيدتان على نحو كبير خاصة للمبدأين حيث توفر تحليل ومؤشرات السهم من خلال خبراء في سوق الأسهم ومحللين كل هذا يتوفر مجانًا.

ويوفر البنك هنا خدمة المحفظة الدولية داخل حساب التداول حيث:

إمكانية شراء أسهم في البورصة الأمريكية بشكل مباشر وبيع الأسهم ويعتبر البنك الفرنسي هو أول بنك يوفر هذه الخدمة في المملكة.

إمكانية تداول الأسهم في دول الاتحاد الأوربي بشكل مباشر عن طريق اختيار الدولة دخل محفظة التداول.

إذا كنت مبتدأ في عالم تداول الأسهم يمكن ممارسة التداول التجريبي للأسهم السعودية من خلال العديد من المنصات لممارسة الاستراتيجيات المختلفة وتعلم المصطلحات الأساسية في عالم البورصة.

طريقة التسجيل في فرنسي تداول

بعد التعرف على مميزات المنصة وما توفر ه للعملاء، يمكن لعملاء البنك الفرنسي الراغبين في التسجل في منصة التداول التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الفرنسي كابيتال.

اختيار “طلب فتح حساب”.

أدخال البيانات الشخصية الأساسية (نوع الهوية – رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – البريد الإلكتروني).

اضغط “استمرار”.

بعدها ستصل لك رسالة تأكيد على رقم الجوال الذي قمت بإدخاله.

أدخل أرقام التأكيد ثم “استمرار”.

بعدها يتم إدخال رقم حسابك الاستثماري أو رقم المحفظة الاستثمارية.

تظهر نافذة جديدة لإدخال اسم مستخدم وكلمة سر جديدة لحساب التداول.

ثم اضغط “تسجيل”.

بهذا يكون تم إنشاء حساب التداول ويمكن استخدامه من الموقع أو من تطبيق الفرنسي كابيتال.

رقم فرنسي تداول

يمكن للعملاء والراغبين في التعامل مستقبلًا مع البنك الفرنسي كابيتال التواصل مع البنك من خلال الوسائل التالي:

الرقم المجاني بدون تكلفة: 3232 124 800

الرقم المباشر بدون انتظار: 6828 282 11 966

البريد الإلكتروني: ‏ [email protected]

وبهذا نكون قد تعرفنا على منصة التداول في البنك السعودي الفرنسي ومميزاتها وتعرفنا أيضًا على التداول في البورصة الأمريكية والأوربية من خلال المنصة وتعرفنا على كيفية التسجيل بها لبدأ التداول.