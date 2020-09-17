تداول البلاد | قم بتسجيل الدخول و فتح محفظة استثمارية في بنك البلاد بنفسك

تداول البلاد يُمثل أحد أهم وأبرز محاور الاهتمام لدى العديد من المواطنين المستثمرين في السوق المالية السعودية، حيث تتميز عملية التداول بالمرونة والسهولة في تنفيذ التداول، كما يقدم البنك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تُسهل عمليات بيع وشراء الأسهم منها تطبيق بنك البلاد ورقم هاتف للتواصل مع البنك مباشرة، كما يتيح للعملاء أن يقوموا بفتح حساب جاري إلكترونيًا لذلك سوف نتعرف في حيثيات هذا المقال على خطوات فتح حساب جاري وكيفية فتح حساب استثماري عبر موقع البنك.

بنك البلاد

ما هو بنك البلاد؟ يُعتبر هذا البنك من أهم وأعرق البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية، بلغ رأس مال البنك حوالي 7,500,000,000 ريال سعودي، حيث تتميز عملية تداول البلاد بأنها من أهم عليات التداول التي تتم بالمملكة مقارنة بغيرها مثل تداول الرياض أو تداول الإنماء، كما يتيح البنك من خلال عملية التداول مجموعةً من الحلول والخدمات الإلكترونية السريعة اللازمة لإتمام عملية بيع شراء أسهم الشركات العالمية الكبرى،حيث يسعى البنك لتوفير خدمات مصرفية موثوقة لتحقيق تطلعات العملاء والموظفين والمساهمين في تحقيق أكبر قدر من الأرباح من عمليات التداول التي تتم عبر البنك.

يحظى بنك البلاد بثقة كبيرة من المواطنين والعملاء والمساهمين وذلك بسبب مُحافظته على كافة الأحكام والضوابط التابعة للشريعة الإسلامية والتقليدية في تقديمه للتعاملات والتمويلات المالية لعملائه من الأفراد والشركات والمؤسسات الناشئة، كما يتبنى البنك العديد من القيم الهامة مثل تبنيه لثقافة المبادرة والابتكار وعلاقات الشراكة مع المؤسسات الكبرى، كما يقدم البنك خدمات خاصة بكل فئة حيث يوجد خدمات خاصة بالأفراد وخدمات خاصة بالشركات كما يوجد خدمات للحوالات المالية عبر ذراع بنك البلاد للحوالات وخدمات استثمارية عبر ذراع بنك البلاد الاستثماري.

سعر سهم بنك البلاد

بلغ سعر السهم خلال جلسة التداول اليوم في البورصة السعودية:

25 ريال سعودي

مسجلاً بذلك انخفاض بنسبة 0.25 ريال سعودي أي أنة قد قل بنسبة0.99 في المئة عن اليوم السابق.

فتح حساب جاري في بنك البلاد

اشترط بنك البلاد على المواطنين الجدد الراغبين في بيع وشراء الأسهم عبر تداول البلاد أن يمتلك العميل حساب جاري ليتمكن من إتمام عملية التداول بشكل مرن وسهل، وليسهل على العملاء إجراء هذه الخطوة قام بوضع بعض الخطوات الإلكترونية لفتح حساب جاري ببنك البلاد، تتمثل خطوات فتح الحساب في الآتي:

قُم بزيارة موقع بنك البلاد الخاص بفتح الحساب.

قم بالضغط على زر “استمرار”.

ثم بعد ذلك قم بتعبئة نموذج فتح الحساب بدقة شديدة.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى خطوة توثيق عملية فتح الحساب، حيث وضع البنك طريقتين لتوثيق الحساب هما كالتـالي: من الممكن للعميل أن يقوم بتوثيق عملية فتح الحساب عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد: عن طريق التسجيل باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب العميل في موقع أبشر الإلكتروني. أما في حالة عدم امتلاك العميل لحساب في موقع أبشر فيمكنه زيارة أقرب صراف آلي بتقنية البصمة تابع للبنك ليتم التوثيق وفتح الحساب. بعد الانتهاء من القيام بهذه الخطوات سيتم فتح حسابك بنجاح. في حالة رغبة العميل في التعرف على أقرب مكان يوجد به صراف آلى يمكنه زيارة موقع بنك البلاد الرسمي، ثم يقوم باختيار خدمة “صراف آلي” من القائمة المنسدلة، ثم يقوم بالضغط على أيقونة “صراف آلي بتقنية البصمة“، ثم يقوم بالضغط على زر “إيجاد أقرب موقع“.

تطبيق تداول البلاد

قامت إدارة البنك بإطلاق تطبيق تداول البلاد الذي تم إصدارة ليناسب جميع الهواتف المحمولة سواء كانت هواتف تعمل بنظام “الأندرويد” أو نظام “أيفون”، وذلك لتسهل على العملاء عمليات التداول والحصول على الخدمات المصرفية الأخرى بشكل مباشر من خلال هواتفهم الجوالة في أي مكان وفي أي وقت وبدون الحاجة إلى بذل جهد أو زيارة البنك، تتمثل خطوات الحصول على التطبيق في الآتي:

مُستخدمي نظام ( أندرويد) بإمكانهم تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل .

بإمكانهم تحميل التطبيق من خلال . مُستخدمي نظام (أيفون) IOS بإمكانهم تحميل التطبيق من خلال متجر أبل.

كما يتميز إجراء عملية تداول البلاد عبر التطبيق بعدة مميزات تُسهل على المواطنين إجراء العملية بطريقة سهلة وبسيطة، تتمثل هذه المميزات في الآتي:

يوفر التطبيق نخبة من الموظفين الأكفاء أصحاب الخبرة الطويلة في سوق الأسهم السعودية لمساعدة العملاء في عملية التداول.

يمكن للعميل الإطلاع على جميع الأخبار والمستجدات المتعلقة بسوق الأسهم السعودية يومياً.

إمكانية تنفيذ أوامر العميل بمرونة وسرعة ودقة متناهية.

شروط التسجيل في تداول البلاد

قام بنك البلاد بوضع بعض الشروط العامة التي يجب توافره في العملاء من أجل التسجيل في خدمة تداول البلاد بسهولة ويُسر، تتمثل هذه الشروط في الآتي:

ضرورة امتلاك العميل لحساب استثماري في بنك البلاد.

يجب أن يمتلك العميل عنوان بريدي للمراسلة (صندوق بريد).

شرط وجود بطاقة صراف آلي لدى العميل.

يجب أن تكون البطاقة مُفعلة وتابعة لبنك البلاد.

ضرورة توافر نُسَخ حديثة لبرامج التصفح والتشغيل.

يجب على العميل اتباع خطوات الأمان وتشفير المعلومات في جهاز الحاسب المُستخدَم الخاص بالعميل.

كيف يمكن التسجيل في البلاد نت؟

بعد التعرف على خطوات فتح حساب جاري سنتعرف على خطوات التسجيل في خدمة البلاد نت، فعند الانتهاء من فتح الحساب بنجاح سيصل للعميل رسالة نصية للتـأكيد حيث تحتوي هذه الرسالة أيضاً على رابط للتسجيل في تداول البلاد نت، لذا يجب اتباع بعض الخطوات لإتمام عملية التسجيل بشكل سليم،تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

أولًا يتم الضغط على الرابط المرسل عبر الرسالة النصية.

أو يمكن الدخول إلى الرابط من خلال الذهاب لصفحة التسجيل والضغط على أيقونة افتح حساب.

والضغط على أيقونة افتح حساب. بعد ذلك يتم إدخال رقم الهوية.

ثم بعد ذلك يقوم العميل بإدخال رقم الجوال المسجل سابقاً أثناء فتح الحساب.

بعد ذلك سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية للتأكيد عبر الجوال الذي تم تسجيله سابقاً.

بعد ذلك يقوم العميل بإدخال رمز التفعيل للتأكيد.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر .

ثم يقوم العميل بتأكيد كلمة السر مرة أخرى.

ثم يتم إدخال رمز التفعيل الذي سيرسل عبر رسالة نصية للهاتف الجوال.

وأخيراً قد تم تسجيل دخول العميل بنجاح.

فتح محفظة استثمارية في تداول البلاد

أصبحت عملية فتح حساب استثماري في تداول البلاد أمر سهل، إلى جانب أنه من الأمور التي يبحث عنها الكثير من عملاء بنك البلاد، لذلك سوف نتعرف على خطوات فتح الحساب بالتفصيل، تتمثل خطوات فتح المحفظة في الآتي:

يتم الدخول على موقع بنك البلاد تداول.

ثم نقوم بتفعيل اللغة العربية من خلال الضغط على أيقونة اللغة العربية الموجودة في أعلى يمين الصفحة.

بعد ذلك نقوم بالضغط على أيقونة “افتح حساب استثماري”.

بعد ذلك سيتم ظهور صفحة بها بعض الروابط الخاصة بخدمات بنك البلاد نقوم بالضغط على الرابط الأول.

ثم نقوم بالضغط على أيقونة “إنشاء حساب”.

ثم نقوم بتفعيل زر الموفقة على الشروط والأحكام، ثم نضغط على زر “التالي”.

ثم نقوم بكتابة رقم الهوية وتحديد نوع الحساب سواء حساب اعتيادي أو تمويل الأسهم المحلية حيث يتم الاختيار على حسب رغبة العميل.

ثم نضغط على زر “التالي”.

سيقوم النظام بإرسال رسالة مؤقتة على رقم الهاتف الجوال نقوم بإدخالها، ثم نقوم بالضغط على زر “إرسال”.

بعد ذلك نقوم بإدخال البريد الإلكتروني ثم نقوم بتأكيده مرة أُخرى، ثم نضغط على زر “التالي”.

سيقوم النظام بإرسال رسالة مؤقتة على البريد الإلكتروني الذي تم تسجيله نقوم بإدخالها، ثم نقوم بالضغط على زر إرسال.

ثم نقوم بإكمال البيانات المطلوبة ثم نقوم بالضغط على زر “التالي”.

ثم نقوم بإكمال البيانات الخاصة بعنوان البنك الوطني ، ثم نضغط على زر “التالي”.

بعد ذلك نقوم باختيار الحساب البنكي ثم نضغط على زر “التالي”.

ثم نقوم بإدخال البيانات الخاصة بوظيفة العميل التي يجب إدخالها بدقة، ثم يتم الضغط على “التالي”.

ثم نقوم بإكمال البيانات الخاصة بأرباح العميل وحجم الاستثمارات الخاصة بالعميل لسهلة إتمام عملية تداول البلاد ثم نقوم بالضغط على زر “التالي”.

ثم نقوم بالضغط على زر “التالي”. في الخطوة التالية نقوم بإكمال البيانات الخاصة بالمخاطر ثم نقوم بالضغط على أيقونة “التالي”.

بعد ذلك نقوم بإدخال رقم الجوال والموافقة على الشروط والأحكام ثم نضغط على “التالي”.

في هذه الخطوة يقوم العميل بتحميل صورة من بطاقة الهوية الخاصة به ثم ضغط على زر”تحميل” لتحميلها.

ثم نضغط على “إرسال”.

وبذلك نكون قد انتهينا من إرسال طلب فتح الحساب.

بعد ذلك سيتم إرسال رقم الحساب الاستثماري الذي تم فتحة على رقم هاتف العميل.

ثم يقوم العميل بزيارة موقع بنك البلاد مرة أخرى ثم يضغط على أيقونة “تسجيل ” الظاهرة أعلى يمين الصفحة.

ثم نقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية ورقم المحفظة، ثم نضغط على أيقونة” إرسال”.

سيتم إرسال رسالة نصية للتأكيد إلى رقم الجوال، نقوم بإدخالها ثم نضغط على إرسال.

ثم نقوم بالموافقة على الاتفاقية التي قام البنك بوضعها بالضغط على زر “موافق”.

بعد ذلك نقوم بإنشاء اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالعميل ثم نقوم بإعادة إدخال كلمة السر مرة أخرى.

بعد ذلك نضغط على “إرسال”.

في حالة رغبة العميل في القيام بالتداول بقوم بالضغط على أيقونة ” الرئيسية” ثم نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر ثم نضغط على زر”تسجيل الدخول”.

سيتم إرسال رسالة مؤقتة نقوم بإدخالها ثم نقوم بالضغط على زر “تحقيق”.

وبذلك نكون قد انتهينا من فتح حساب استثماري يمكن لأي مواطن الآن إتمام عملية تداول البلاد بسهولة.

رقم هاتف البلاد تداول

قام بنك البلاد ببذل قُصارى جهدة من أجل تحقيق أبرز قدر من التطوير الإلكتروني حيث قام بنك البلاد بوضع رقم هاتف خاص به ليُسهل على المواطنين القيام بعملية تداول البلاد والحصول على الخدمات المصرفية الأخرى، رقم هاتف بنك الرياض هو” 920001002 (+966)“، كما يوجد أيضاً رقم مجاني خاص بتقديم الشكاوى والمقترحات هو”8001230000 ” يتميز هذا الرقم بالعديد من الخدمات الهامة مثل:

إمكانية متابعة ومعرفة الحساب الشخصي.

إمكانية سداد الفواتير عبر الرقم.

إمكانية تسديد الرسوم الخاصة بالمصالح الحكومية السعودية.

الإطلاع على المحفظة الاستثمارية بسهولة.

وغيرها من المميزات الأخرى التي تسهل على العملاء الحصول على العديد من الخدمات المُقدمة من بنك البلاد.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات حول تداول البلاد وسعر سهم بنك البلاد في البورصة السعودية، كما تعرفنا على خطوات تسجيل الدخول لعملية التداول وخطوات فتح محفظة استثمارية، كما تعرفنا على طريقة الحصول على تطبيق البلاد تداول ورقم الهاتف الموحد لبنك البلاد.