مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات غربي إثيوبيا 

أعلنت السلطات المحلية في إثيوبيا عن مقتل أكثر من 30 شخصا في هجمات للمسلحين غربي البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ديسالين تشين العضو البارز في حزب "حركة أمهرة الوطنية الجديد" الإثيوبية، قوله إن الهجوم وقع في منطقة ميتاكال بإقليم بنيشنقول قماز الحدودي مع السودان.

وأضاف أن "الهجمات وقعت في الفترة من الـ6 وحتى الـ13 من سبتمبر الجاري، وكان من بين القتلى نساء وأطفال".

وتابع: "جرى اختطاف مزارعين وأفراد من أسرهم واقتيدوا لمدرسة ابتدائية في المنطقة وقيدوا ثم تم إطلاق النار عليهم واحدا تلو الآخر".

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي الإصلاحي آبي أحمد، في اجتماع صباح اليوم الخميس إن "السلطات الاتحادية والإقليمية تدرس الأحداث الأمنية التي وقعت خاصة في المناطق الحدودية".

وكتب آبي بعد ذلك عبر حسابه في موقع "تويتر" أنه، "جرى إطلاق سراح 29 اختطفوا كرهائن في بني شنقول قماز"، مشيرا إلى أن المهاجمين هم "جماعات تهدف لإيقاف مسيرة الإصلاحات".

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية إن مئات المدنيين شردوا بسبب العنف وطالبت السلطات المحلية بفتح تحقيق.