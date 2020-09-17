بعد قفزة حادة.. بريطانيا تسجل تراجعا في الإصابات اليومية بكورونا 

أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن رصد 3395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس الأربعاء، بعد تسجيل أكبر زيادة في حصيلة المرضى منذ 8 مايو بـ3991 حالة.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في الإحصاءات المنشورة على موقعها الإلكتروني أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في المملكة المتحدة أصبح بذلك 381614، بما في ذلك 988 مريضا في المستشفيات 124 منهم موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في المملكة المتحدة، حسب إحصاءات الوزارة، بواقع 21 حالة وفاة جديدة وبلغت 41705 وفيات.