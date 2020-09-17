أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن رصد 3395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس الأربعاء، بعد تسجيل أكبر زيادة في حصيلة المرضى منذ 8 مايو بـ3991 حالة.
وأكدت وزارة الصحة البريطانية في الإحصاءات المنشورة على موقعها الإلكتروني أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في المملكة المتحدة أصبح بذلك 381614، بما في ذلك 988 مريضا في المستشفيات 124 منهم موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في المملكة المتحدة، حسب إحصاءات الوزارة، بواقع 21 حالة وفاة جديدة وبلغت 41705 وفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قفزة حادة.. بريطانيا تسجل تراجعا في الإصابات اليومية بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.