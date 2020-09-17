الونش "يوصل" محمد صلاح لـ بيته بعد تعطل عربيته.. شاهد

تعرض النجم المصري محمد صلاح، لعطل مفاجئ في سيارته على الطريق السريع، قبل أن تنقذه خدمة الإنقاذ البريطانية.

وتعود الواقعة عندما تعرضت عجلة سيارة النجم المصري محمد صلاح، البالغ ثمنها 160 ألف استرليني، لثقب في الطريق السريع، قبل أن تنقذه خدمة "AA" الخاصة بأعطال السيارات.

وساعد روب ريدجون، الذي يعمل في دورية تابعة لجمعية AA البريطانية، صلاح على الصعود بسيارته إلى ونش الإنقاذ قبل إعادة السيارة إلى منزل اللاعب.

وتعتبر السيارة بنتلي الأنيقة جزءًا من أسطول صلاح المثير للإعجاب من السيارات، والذي يتضمن سيارة لامبورجيني أفينتادور بقيمة 271 ألف جنيه إسترليني، وسيارتين من طراز Mercedez-Benz تبلغ قيمتها مجتمعة 250 ألف جنيه إسترليني، وسيارة أودي Q7 بقيمة 54 ألف جنيه إسترليني، وسيارة تويوتا كامري بتكلفة 29 ألف جنيه إسترليني.

وقال عامل الإنقاذ إنه لم يتعرف على صلاح في البداية، لكنه تعامل معه بأخلاق جيدة للغاية، وأضاف قال: "سألته عما إذا كان قد سافر من قبل في شاحنة إنقاذ"، مضيفا: "صلاح كان مهذبا للغاية، وأعدته إلى المنزل".

وأضاف ريدجون: "لقد قلت أنه من المحزن أن لا يتمكن ليفربول من الاحتفال مع الجماهير هذا العام بالفوز بالدوري الإنجليزي، لكنه أكد لي أنهم سيفوزون مرة أخرى العام المقبل".