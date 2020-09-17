الأمم المتحدة: مليون مصاب بكورونا في اليمن والوفيات 30% من المرضى

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن معدل الوفيات المرتبطة بـ كورونا كوفيد 19 في اليمن يبلغ 30 في المائة، في حين أن عدد المصابين بالمرض قد يصل إلى مليون شخص.

قال دوجاريك: "هناك أكثر من 2000 حالة مؤكدة من كورونا في اليمن ، لكن الخبراء يقدرون أن هناك ما يصل إلى مليون شخص متأثرين بالفيروس ، مع معدل وفيات يصل إلى 30 بالمائة".

وسجل اليمن حتى الخميس 2019 حالة إصابة بفيروس كورونا و 583 حالة وفاة.

ومع ذلك، حذرت الأمم المتحدة سابقًا من أن انتشار كوفيد 19 الفعلي في دولة الشرق الأوسط قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقالت المنظمة إنه من المرجح أن تظل الأرقام دون الإبلاغ عنها بسبب النظام الصحي الهش الذي دمره أكثر من ست سنوات من الصراع.