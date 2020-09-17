بـ 25 لغة و3 ملايين نسخة| أوباما يكشف خبايا أمريكا في"أرض الميعاد"

خدم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فترتين كرئيس للولايات المتحدة من 2008 إلى 2016 وأول زعيم أمريكي من أصل أفريقي للبلاد، وتولى مقاليد السلطة وسط أزمة مالية عالمية وأشرف على مقتل أسامة بن لادن في عام 2011.

وقرر الرئيس الأمريكي السابق أن يتم نشر مذكرات التي طال انتظارها في 17 نوفمبر، تزامنا مع الانتخابات الامريكية المرتقبة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن بعد أسبوعين من الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

سوف يعكس الكتاب حياته المبكرة وفترات توليه للبيت الأبيض وسيأتي في جزءين، تحت اسم "أرض الميعاد" وهو المجلد الأول وسيحكي حياته طوال فترة طفولته وحتى ولايته الأولى في البيت الأبيض، والتي تنتهي بوفاة أسامة بن لادن على يد الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره ناشره بينجوين راندوم هاوس.

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"أنا فخور بهذا الكتاب" بهذه الكلمات عبر أوباما عن شعوره في بيان، قائلا: لقد أمضيت السنوات القليلة الماضية أفكر في رئاستي، وفي "أرض الميعاد" حاولت تقديم تقرير صادق عن حملتي الرئاسية ووقتي في المنصب".

وأضاف قائلا "إلى جانب كونه قراءة ممتعة وغنية بالمعلومات، آمل أكثر من أي شيء أن يلهم الكتاب الشباب في جميع أنحاء البلاد - وفي جميع أنحاء العالم - لتولي زمام القيادة ورفع أصواتهم ولعب دورهم في إعادة تشكيل العالم من أجل الأفضل".