بـ 25 لغة و3 ملايين نسخة| أوباما يكشف خبايا أمريكا في"أرض الميعاد"

وقرر الرئيس الأمريكي السابق أن يتم نشر مذكرات التي طال انتظارها في 17 نوفمبر، تزامنا مع الانتخابات الامريكية المرتقبة بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن بعد أسبوعين من الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
سوف يعكس الكتاب حياته المبكرة وفترات توليه للبيت الأبيض وسيأتي في جزءين، تحت اسم "أرض الميعاد" وهو المجلد الأول وسيحكي حياته طوال فترة طفولته وحتى ولايته الأولى في البيت الأبيض، والتي تنتهي بوفاة أسامة بن لادن على يد الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره ناشره بينجوين راندوم هاوس.
"أنا فخور بهذا الكتاب" بهذه الكلمات عبر أوباما عن شعوره في بيان، قائلا: لقد أمضيت السنوات القليلة الماضية أفكر في رئاستي، وفي "أرض الميعاد" حاولت تقديم تقرير صادق عن حملتي الرئاسية ووقتي في المنصب".
وأضاف قائلا "إلى جانب كونه قراءة ممتعة وغنية بالمعلومات، آمل أكثر من أي شيء أن يلهم الكتاب الشباب في جميع أنحاء البلاد - وفي جميع أنحاء العالم - لتولي زمام القيادة ورفع أصواتهم ولعب دورهم في إعادة تشكيل العالم من أجل الأفضل".
وسيكون المجلد الأول متاحًا بـ 25 لغة وينوي الناشر طباعة 3 ملايين نسخة. ستتضمن المذكرات المكونة من 768 صفحة أيضًا إدراجين فوتوغرافيين من 16 صفحة وستتكلف 45 دولارًا.
لم يتم تحديد تاريخ نشر المجلد الثاني الذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.
ومن المقرر أن يكشف المجلد الأول عن نشاط أوباما السياسي المبكر وفي الحملة الرئاسية لعام 2008، حيث هزم هيلاري كلينتون في السباق التمهيدي الديمقراطي ثم تغلب على المرشح الجمهوري جون ماكين في الانتخابات العامة وأصبح أول قائد عام للولايات المتحدة الأمريكية من أصل أفريقي.
ويكشف الكتاب أيضًا كيف تعامل أوباما مع الأزمة المالية العالمية في بداية رئاسته، وكيف تعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وأصدر قانون الرعاية بأسعار معقولة ، وأشرف على عملية رمح نبتون ، التي أدت إلى وفاة بن لادن ، كما يوضح الناشر.
ويتعمق الكتاب أيضًا في لحظاته الشخصية، بما في ذلك أوقات "الشك الذاتي وخيبة الأمل" وكيف أثرت حياته في البيت الأبيض على أسرته.
ويعني تاريخ الإصدار في نوفمبر أن الرئيس السابق سيقوم بجولة للترويج لكتابه بعد أن تذهب الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نائب الرئيس أوباما جو بايدن أو إعادة انتخاب دونالد ترامب الحالي.
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