تطور جديد في برشلونة.. سيتين يتجه للقضاء ويطلب تعويضا

أعلن كيكي سيتين، مدرب برشلونة السابق عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد النادي الكتالوني، للحصول على ما تبقى من قيمة عقده، الذي فسخ عقب الهزيمة المدوية أمام بايرن ميونيخ.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن سيتين تلقى مساء الأربعاء رسميا بيان الإطاحة به من منصبه في برشلونة. وأشار سيتين إلى عدم نية النادي الكتالوني وإدارته في تنفيذ شروط عقده.

وبناء على ذلك، سيضطر سيتين للذهاب إلى المحاكم ضد برشلونة للحصول على مستحقاته، خاصة أنه يطالب بمبلغ يقدر بـ4 ملايين يورو، المتبقية من عقده حتى موسم 2020-2021.

وفي أغسطس الماضي، أعلن برشلونة تعيين المدير الفني الهولندي رونالد كومان، لتدريب الفريق الأول، بديلا للمدرب المقال كيكي سيتين.

وأقال "البارصا" سيتين بعد 7 أشهر في منصبه، عقب الهزيمة المدوية بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، والخروج من الموسم دون أي لقب.