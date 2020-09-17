أكثر من 30 مليون إصابة بكورونا المستجد في العالم

سجّلت رسمياً أكثر من ثلاثين مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في أرجاء العالم، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس عند الساعة 19,45 بتوقيت غرينتش من يوم الخميس استناداً إلى مصادر رسمية.

وأحصيت 943.086 وفاة من أصل 30 مليوناً و62 إصابة. وسجّل أكثر من نصف الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والهند والبرازيل، وهي الدول الثلاث الأكثر تأثراً إذ سجلت على التوالي، 6.650.570 إصابة (197.364 وفاة)، 5.118.253 إصابة (83.198 وفاة) و4.419.083 إصابة (134.106 وفيات).

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