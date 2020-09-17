إسرائيل تعيد غلق المدارس بعد ارتفاع إصابات كورونا

وكانت إجراءات العزل العام الأولى قد فُرضت فى أواخر مارس آذار وخُففت فى مايو أيار حين انخفضت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس إلى نحو 20 حالة فقط فى اليوم.

واعترف المسؤولون بأنهم رفعوا قيود العزل العام مبكرا جدا فى مسعى منهم لتجنب مزيد من الأضرار الاقتصادية.

وتتزامن إجراءات العزل العام الجديدة المقرر أن تستمر ثلاثة أسابيع مع بدء رأس السنة اليهودية التى تعرف هناك بكونها فترة للتجمعات العائلية الكبيرة.

وقررت السلطات الإسرائيلية فى وقت متأخر يوم الأربعاء إغلاق الفصول الدراسية يوم الخميس، قبل يوم واحد مما كان مقررا، وتحول المعلمون إلى تقديم الدروس عبر شبكة الإنترنت.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على الإسرائيليين عدم البعد بما يتجاوز 500 متر عن محيط منازلهم مع استثناءات لبعض الأنشطة كالانتقال إلى العمل والتسوق لشراء الضروريات والتمشى فى الهواء الطلق لممارسة الرياضة. وسيُسمح بفتح أماكن العمل بشكل محدود.

ومنذ بدء جائحة كورونا لاقى 1163 مصابا حتفهم فى إسرائيل التى يقدر عدد سكانها بنحو تسعة ملايين نسمة.