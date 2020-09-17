مقاتلة روسية تعترض طائرتين عسكريتين أمريكية وبريطانية فوق البحر الأسود

وقال المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا والتابع للوزارة، فى بيان: "رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية، يوم 17 سبتمبر 2020، فوق المياه الدولية فى البحر الأسود هدفين جويين كانا يقتربان من حدود الدولة الروسية".
وأضاف: "ومن أجل تحديد هوية الهدفين ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز سو-27 من قوام قوات الدفاع الجوى الدورية التابعة للدائرة العسكرية الجنوبية".
وحدد طاقم المقاتلة الروسية، حسب البيان، أن الهدفين الجويين هما طائرة استطلاع استراتيجية من طراز "RC-135" تابعة للقوات المسلحة الجوية البريطانية، وطائرة دورية أساسية من نوع "P-8A" تابعة للقوات المسلحة الجوية الأمريكية.
وذكر المركز الوطنى أنه، بعد إقلاع المقاتلة الروسية غيرت الطائرتين مسارهما إلى اتجاه معاكس وابتعدتا عن حدود الدولة الروسية، لتعود "سو-27" إثر ذلك إلى مطار مرابطتها بسلامة.
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