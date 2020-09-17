اختيار مفاجئ.. جيم كاري يجسد بايدن في Saturday Night Live

يستعد الممثل الكوميدي جيم كاري لتجسيد شخصية المرشح الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن خلال حلقة جديدة من برنامج "Saturday night live" في موسمه الجديد.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يعود "Saturday Night Live" الكوميدي، إلى الشاشات في 3 أكتوبر المقبل في موسم جديد، قبل انطلاق سباق الرئاسة الأمريكية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، وهو ما يعكس أن البرنامج سيركز على السخرية من تلك الانتخابات، في الوقت الذي يشتعل الصراع بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.
وأعلنت قناة "إن بي سي" التليفزيونية، أن كاري سيلعب شخصية بايدن في هذا الموسم من برنامج "SNL".
ويعتبر كاري اختيارًا مفاجئًا لتجسيد بايدن بالنظر إلى أنه ليس جزءًا من فريق التمثيل، وأن جيسون سوديكيس أحد أعضاء الفرقة السابقين كان معروفا بلعب شخصية نائب الرئيس السابق.
وسيعرض البرنامج خمس حلقات متتالية تسبق الانتخابات في 3 نوفمبر.
كما يعود الممثل أليك بالدوين لتجسيد شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البرنامج أيضا، والتي سبق أن جسدها في مواسم سابقة وحقق بها نجاحا كبيرا.
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