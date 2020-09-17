النواب الأمريكي يدين العنصرية ضد الأمريكيين الآسيويين بسبب كورونا

قالت عضوة الكونجرس الأمريكي جريس مينج اليوم الخميس إن قرارا لمجلس النواب الأمريكي تمت الموافقة عليه في تصويت 243-164 صوتا يستهدف التهديدات والهجمات ضد الأمريكيين الآسيويين المستوحاة من أصل فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية.

وأضافت منج، في بيان صحفي، اليوم "عندما تم الإبلاغ عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، كنت قد نصحت الجمهور بعدم إفراد أو تصنيف المجتمع الأمريكي الآسيوي، لكن لسوء الحظ، لم توقف تلك الجهود أعمال الجهل والتعصب من تربية رؤوسهم القبيحة، حان الوقت لإنهاء هذه الهستيريا والتمييز".

ويدعو نص القرار سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية إلى التحقيق في جميع التقارير الموثوقة عن جرائم الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين ومحاكمة المسؤولين عنها.

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