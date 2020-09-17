انفجار عبوة ناسفة في درعا جنوب سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع انفجار في مدينة بصرى بريف درعا جنوب سوريا. وقال مصدر في قيادة شرطة درعا إن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت مقابل المجمع القضائي في مدينة بصرى بريف درعا الشرقي. وأضاف المصدر أن الانفجار أسفر عن إصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية بالمكان.

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