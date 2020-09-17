مسئول أمريكي يكشف الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني أبو مازن

كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد إم فريدمان، عن الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.
وقال المسئول الأمريكي في حوار مع صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية إن القيادي محمد دحلان هو الخليفة المحتمل لأبو مازن.
وردا على تساءل حول التقارير التي تشير إلى دعم واشنطن لدحلان قال: "نفكر في ذلك، لكننا لا نريد هندسة القيادة الفلسطينية".
وفيما يخص الاتفاق الذي تم توقيعه بين إسرائيل والامارات والبحرين، توقع فريدمان أن تحذو بعض الدول قريبا حذو أبو ظبي والمنامة، وتوقع اتفاق سلام مع إسرائيل.
وأكد فريدمان أن تجميد الخطط الإسرائيلية الخاصة بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة قرار مؤقت فقط، قائلا: "أعتقد أن ذلك سيحدث".
وكانت تقارير قد أشارت إلى دعم واشنطن لمحمد دحلان ليكون خليفة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.
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