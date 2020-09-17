نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر تقترب من 50 ألف إصابة بفيروس كورونا في المقال التالي
وتماثل 158 شخصا للشفاء من المرض خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 34675، فيما يخضع 32 مريضا للعلاج داخل وحدات العناية المركزة.
وتشير الأرقام المسجلة إلى استمرار تراجع عدد الإصابات اليومية التي تبقى تحت حاجز الـ300.
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