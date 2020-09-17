نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استهداف رتل عسكري للتحالف الدولي في بابل العراقية في المقال التالي
وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن "رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض مساء اليوم الخميس إلى انفجار عبوة ناسفة، على الطريق السريع في منطقة المسيب بمحافظة بابل".
وأضاف البيان أن الانفجار لم يسفر عن وقوع "خسائر بشرية أو مادية، وقد واصل الرتل حركته نحو وجهته التي يقصدها".
وشهدت الأشهر الماضية تضاعفا لوتيرة الهجمات التي تستهدف أرتال الشاحنات التي تنقل إمدادات التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، حتى باتت شبه يومية، فيما لم تعلن أي جهة لغاية الآن مسؤوليتها عن هذه العمليات.
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