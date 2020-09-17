الأردن : 175 إصابة بفيروس كورونا 171 منها محلية

المدينة نيوز :- سُجِّلت، في الأردن، الأربعاء، 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 3852، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

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