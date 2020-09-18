أخبار اليمن : طيران العدوان يقصف مأرب وحجة وصعدة بـ25 غارة

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طيران العدوان يقصف مأرب وحجة وصعدة بـ25 غارة

استهدف طيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية مأرب وحجة وصعدة بـ25 غارة إجرامية. طيران العدوان يقصف مأرب وحجة وصعدة بـ25 غارةاستهدف طيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية مأرب وحجة وصعدة بـ25 غارة إجرامية. وأوضح مصدر أمني ان 15 غارة للعدوان استهدفت مديريات رحبة وماهلية والجوبة، و3 غارات مديرية مدغل في مأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 4 غارات على مدينة حرض، وغارة على منطقة المزرق وغارة على منطقة الطينة بمديرية ميدي بحجة. ولفت المصدر إلى أن العدوان قصف بغارة مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.



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