أخبار اليمن : كورونا يكسر حاجز الـ30 مليون إصابة بالعالم

كورونا يكسر حاجز الـ30 مليون إصابة بالعالمسجّلت رسمياً أكثر من 30 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في أرجاء العالم، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الخميس عند الساعة 19,45 بتوقيت غرينتش استناداً إلى مصادر رسمية.

وأحصيت 943.086 وفاة من أصل 30 مليوناً و62 إصابة. وسجّل أكثر من نصف الإصابات في الولايات المتحدة (6.650.570 إصابة بينها 197.364 وفاة) والهند (5.118.253 إصابة بينها 83.198 وفاة) والبرازيل (4.419.083 إصابة بينها 134.106 وفيات)، وهي الدول الثلاث الأكثر تأثراً بالوباء.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوغه إن أعداد الإصابات التي سجّلت في أيلول/سبتمبر يجب "أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعا".

وأضاف "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس إجراء فحوص على نطاق أوسع، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".