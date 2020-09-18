أعلى حصيلة يومية .. فرنسا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا

وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، جاءت هذه الزيادة بعد أن قررت الحكومة إتاحة فحوص كوفيد-19 بالمجان مما أحدث قفزة فى حالات الفحص ومن ثم زيادة فى معدلات الإصابة. وكان أعلى رقم سابق مسجل لإصابات كورونا خلال 24 ساعة فى فرنسا هو 10561 وسُجّل فى 12 سبتمبر. وقالت الوزارة إن إجمالى حالات الإصابة ارتفع إلى 415481 فى حين ارتفع إجمالى الوفيات إلى 31095. وتابعت الوزارة أنه تم إجراء نحو 1.2 مليون فحص خلال السبعة أيام الماضية، وأظهرت البيانات أن 5.4 فى المئة منهم جاءت نتائجهم إيجابية.

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