ترامب: سأوقع قريبا على أمر تنفيذي لتعزيز التربية الوطنية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أنه سيوقع قريبًا على أمر تنفيذي بإنشاء لجنة لتعزيز التعليم المدرسي الوطني، تسمى "لجنة 1776".

وفي حديثه في مؤتمر البيت الأبيض حول التاريخ الأمريكي ، قال ترامب إن البرنامج، على عكس مشروع 1619، يهدف إلى تطوير "مناهج مؤيدة لأمريكا تحتفي بالحقيقة حول تاريخ أمتنا العظيم".

وتتعارض الخطة الوطنية للرئيس مع المناهج "اليسارية" الحالية في المدارس الأمريكية، والتي، حسب قوله، تلقن الأطفال بمشاهدة جميع المواد من منظور العرق، ما يزرع "فصلًا جديدًا".

وانتقد الرئيس الأمريكي السياسيين الليبراليين ووسائل الإعلام الرئيسية، الذين قال إنهم يقفون وراء أعمال الشغب المستمرة في الولايات المتحدة.

وقال: "هؤلاء المتطرفون تلقوا المساعدة والتحريض من قبل السياسيين الليبراليين ووسائل الإعلام المؤسسية وحتى الشركات الكبرى". وأضاف أن هدفهم هو "إسكات المعارضة" وتقويض القيم الأمريكية الأساسية وأسلوب الحياة.



وسواء كان ذلك من الغوغاء في الشارع أو ثقافة الإلغاء في غرفة الاجتماعات، فإن الهدف هو نفسه؛ لإسكات المعارضة.

وقال ترامب: "لإخافتك من قول الحقيقة ولإرغام الأمريكيين على التخلي عن قيمهم وتراثهم وطريقة حياتهم''.



وأضاف أن "أعمال الشغب والفوضى اليسارية هي نتيجة مباشرة لعقود من التلقين اليساري في مدارسنا".



وتطرق ترامب أيضًا إلى نظرية العرق النقدية ، قائلًا إن "تعليم هذه العقيدة لأطفالنا هو شكل من أشكال إساءة معاملة الأطفال بالمعنى الحقيقي لتلك الكلمات".



لقد انتقدت إدارة ترامب مرارًا وتكرارًا نظرية العرق النقدية من قبل ، قائلة إنها تقسم المواطنين من خلال الادعاء بأن أمريكا الحديثة دولة ذات تفوق أبيض.

وفي 6 سبتمبر، أمر جميع الوكالات الفيدرالية بالتوقف عن تمويل أي تدريب مرتبط بهذه النظرية، أو "التفوق الأبيض".



مشروع 1619، كما ذكر ترامب، هو اقتراح منهج مستمر بدأته صحيفة نيويورك تايمز في أغسطس 2019. مشروع 1619، كما ذكر ترامب، هو اقتراح منهج مستمر بدأته صحيفة نيويورك تايمز في أغسطس 2019.

وباختصار، يصور التاريخ الأمريكي من خلال عدسات العنصرية والعبودية، ويحلل كيف "شكل" المؤسسات الأمريكية الحديثة.