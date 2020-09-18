أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أنه سيوقع قريبًا على أمر تنفيذي بإنشاء لجنة لتعزيز التعليم المدرسي الوطني، تسمى "لجنة 1776".
وفي حديثه في مؤتمر البيت الأبيض حول التاريخ الأمريكي ، قال ترامب إن البرنامج، على عكس مشروع 1619، يهدف إلى تطوير "مناهج مؤيدة لأمريكا تحتفي بالحقيقة حول تاريخ أمتنا العظيم".
وتتعارض الخطة الوطنية للرئيس مع المناهج "اليسارية" الحالية في المدارس الأمريكية، والتي، حسب قوله، تلقن الأطفال بمشاهدة جميع المواد من منظور العرق، ما يزرع "فصلًا جديدًا".
وسواء كان ذلك من الغوغاء في الشارع أو ثقافة الإلغاء في غرفة الاجتماعات، فإن الهدف هو نفسه؛ لإسكات المعارضة.
وقال ترامب: "لإخافتك من قول الحقيقة ولإرغام الأمريكيين على التخلي عن قيمهم وتراثهم وطريقة حياتهم''.
وأضاف أن "أعمال الشغب والفوضى اليسارية هي نتيجة مباشرة لعقود من التلقين اليساري في مدارسنا".
وتطرق ترامب أيضًا إلى نظرية العرق النقدية ، قائلًا إن "تعليم هذه العقيدة لأطفالنا هو شكل من أشكال إساءة معاملة الأطفال بالمعنى الحقيقي لتلك الكلمات".
لقد انتقدت إدارة ترامب مرارًا وتكرارًا نظرية العرق النقدية من قبل ، قائلة إنها تقسم المواطنين من خلال الادعاء بأن أمريكا الحديثة دولة ذات تفوق أبيض.
مشروع 1619، كما ذكر ترامب، هو اقتراح منهج مستمر بدأته صحيفة نيويورك تايمز في أغسطس 2019.
وباختصار، يصور التاريخ الأمريكي من خلال عدسات العنصرية والعبودية، ويحلل كيف "شكل" المؤسسات الأمريكية الحديثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: سأوقع قريبا على أمر تنفيذي لتعزيز التربية الوطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.