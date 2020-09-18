البحرين تسجل 705 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأجرت الوزارة 12796 فحصا خلال اليوم الخميس، ما أظهر تسجيل 705 إصابات جديدة منها 119 حالة لعمالة وافدة، و576 حالة لمخالطين و10 حالات قادمة من الخارج.
كما تعافت 643 حالة جديدة من فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 56807.
وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 40 حالة، في حين أنه تم تسجيل 6845 حالة وضعها مستقر.
فيما سجلت الوزارة حالة وفاة واحدة لمواطن يبلغ من العمر 57 عامًا جراء إصابته بفيروس كورونا.
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