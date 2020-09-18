محامي ترامب متهم بالتآمر للاحتيال على المستثمرين بـ شركة وهمية

اتهم المدعون الفيدراليون ليف بارناس وديفيد كوريا، وهما زميلان للمحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رودي جولياني، بالتآمر للاحتيال على المستثمرين.

وقدم المدعون العامون في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك لائحة اتهام ضد الثنائي، اليوم الخميس، متهمين إياهم بـ " التآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت فيما يتعلق بجهودهم لجمع الأموال ظاهريًا لأعمالهم" وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية.

وتتضمن لائحة الاتهام التي ألغيت أيضًا تهمًا إضافية لتمويل الحملات الانتخابية تم تقديمها في أكتوبر 2019 ضد بارناس وكوريا.

ولا توجد اتهامات جديدة ضد الآخرين المتهمين في أكتوبر، إيجور فرومان وأندريه كوكيشكين.

"كما يُزعم، تآمر ليف بارناس وديفيد كوريا في عملية احتيال باستخدام شركة يُزعم أنها تؤمن المستثمرين ضد الاحتيال في الشركات بينما في الواقع ، قاموا بتضليل المستثمرين بشأن ما يمكن فعله بأموالهم، وفقا لما قالته المدعية الأمريكية بالإنابة أودري شتراوس، التي قدمت الشكوى، في البيان.

وتتخذ الشركة معنى مختلفًا في ضوء مزاعم اليوم بأن الشركة كانت وسيلة لارتكاب الاحتيال، وليس التأمين ضده، من المقرر حاليًا أن تبدأ المحاكمة في 1 فبراير 2021.