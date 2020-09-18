وذكرت "الجارديان" فى التقرير أن إيمى دوريس قالت لها فى مقابلة حصرية إن ترامب اعتدى عليها خارج دورة للمياه فى مقصورة كبار الزوار الخاصة به أثناء بطولة التنس المفتوحة فى الولايات المتحدة عام 1997، وتحسس جسدها وكانت وقتها فى الرابعة والعشرين من عمرها.
وقالت حملة إعادة انتخاب ترامب اليوم الخميس إن "تلك الادعاءات خاطئة".
وأكدت جينا إليس المستشارة القانونية لحملة ترامب أن "الادعاءات خاطئة تماما. سننظر فى كل الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة الغارديان على النشر الخبيث لتلك القصة التى لا تدعمها أى أسانيد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملة ترامب تنفى تقريرا عن اعتدائه جنسيا على عارضة أزياء عام 1997 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.