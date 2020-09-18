رسميا .. 30 مليون إصابة بفيروس كورونا فى العالم

وأحصيت 943.086 وفاة من أصل 30 مليوناً و62 إصابة، وسجّل أكثر من نصف الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة والهند والبرازيل، وهى الدول الثلاث الأكثر تأثراً إذ سجلت على التوالي، 6.650.570 إصابة (197.364 وفاة)، 5.118.253 إصابة (83.198 وفاة) و4.419.083 إصابة (134.106 وفيات).

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