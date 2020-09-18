الرئيس الصومالى يعين محمد حسين روبلى رئيسا جديدا للوزراء

ويحل روبلى الوافد الجديد على السياسة محل حسن على خيرى الذى أقيل فى يوليو بعد صراع على السلطة مع الرئيس.

ولم يقدم مكتب الرئيس الصومالى فى بيانه المقتضب الذى نشره على تويتر أى معلومات عن رئيس الوزراء الجديد.

وكان الصراع بين خيرى والرئيس قد نشب بسبب الخلاف حول إمكانية تأجيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى فبراير من العام القادم.