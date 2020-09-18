حملة ترامب تنفي تقارير عن اعتدائه جنسيا على عارضة أزياء

نفت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرا نشرته صحيفة الغارديان تضمن اتهاما من عارضة أزياء سابقة بأنه اعتدى عليها جنسيا وتحسس جسدها في بطولة التنس المفتوحة في الولايات المتحدة عام 1997.

وذكرت الغارديان في التقرير أن إيمي دوريس قالت لها في مقابلة حصرية إن ترامب اعتدى عليها خارج دورة للمياه في مقصورة كبار الزوار الخاصة به في ملاعب البطولة وكانت وقتها في الرابعة والعشرين من عمرها.

وقالت حملة إعادة انتخاب ترامب اليوم الخميس إن تلك الادعاءات خاطئة.

وقالت جينا إليس المستشارة القانونية لحملة ترامب "الادعاءات خاطئة تماما. سننظر في كل الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة الغارديان على النشر الخبيث لتلك القصة التي لا تدعمها أي أسانيد".

وذكرت صحيفة الغارديان في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها تتمسك بتقريرها.

ونشرت الصحيفة صورا قالت إن إيمي دوريس قدمتها وتظهر وجودها مع ترامب وقالت إنها أجرت مقابلات مع أشخاص أنذاك أفضت لهم دوريس بالأمر وقت الواقعة.