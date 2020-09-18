وزير سعودي يهدد المقامرين على أسعار النفط: سيتألمون كما لو كانوا في الجحيم

هدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، المقامرين على سعر النفط بأنهم سيندمون و"سيتألمون كما لو أنهم في الجحيم".

وقال الأمير بن سلمان في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بعد الاجتماع الـ22 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك+"، ردا على سؤال حول الخطوات المقبلة للتحالف: "من يعتقد أنه سيحصل مني على كلمة بشأن ما سنفعله فيما بعد يعيش بالتأكيد في عالم لا لا لاند"، في إشارة إلى فيلم مشهور بنفس الاسم.

وأضاف: "سأعمل على التأكد من أن كل من يقامر على هذه السوق سيتألم كما لو أنه في الجحيم".

وسعت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم إلى ضمان تحسين مستوى الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه أسعاره، إذ تتنامى الضبابية التي تكتنف توقعات الاقتصاد العالمي.

وحذرت المجموعة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض البلدان قد تكبح الطلب على النفط على الرغم من مؤشرات أولية على انخفاض مخزونات النفط.

ولم توص اللجنة بأي تغييرات لهدف تخفيضات الإنتاج الراهنة البالغ 7.7 مليون برميل يوميا أو نحو 8% من الطلب العالمي.

وضغطت اللجنة على البلدان المتقاعسة في تطبيق التخفيضات مثل العراق ونيجيريا والإمارات لخفض المزيد من الإنتاج للتعويض عن الإنتاج الزائد في الفترة من مايو إلى يوليو، مع مد مهلة التعويض من سبتمبر إلى نهاية ديسمبر.