يستؤنف إنتاج فيلم "باتمان" مرة أخرى بعد توقف في بداية الشهر الجاري بسبب إصابة أحد أفراد الطاقم بكوفيد-19.

وقال متحدث باسم شركة وارنر برذرز إن التصوير استؤنف بعد توقف واتخاذ إجراءات الحجر. ولم يعلن الاستديو عن هوية الشخص المصاب. يقوم روبرت باتينسون بالدور الرئيسي في الفيلم الذي يخرجه مات ريفز والذي توقف لستة أشهر تقريبا بسبب جائحة كورونا. وجاء ثبوت إيجابية الحالة بعد ثلاثة أيام من استئناف تصوير "باتمان". كان من المفترض أن يطرح "باتمان" في دور العرض في يونيو2021 لكن تأجل عرضه حتى أكتوبر من العام نفسه بسبب تأجيل تصويره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من جديد.. الرجل الوطواط يستأنف التصوير بعد توقف بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.