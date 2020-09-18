أمريكا تسجل حصيلة قياسية في إصابات كورونا اليومية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت المراكز الأمريكية في بيان لها: "حصيلة الإصابات بالفيروس فى الولايات المتحدة بلغت 6،613،331 حالة".
وأضافت أنه تم تسجيل 1،224 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم المنصرم ليرتفع الاجمالى إلى 196،277 حالة .
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، بأن إصابات كورونا في العالم تجاوزت 30 مليونا، مشيرةً إلى عدم وجود أي بوادر على تباطؤ تفشي الجائحة.
وأحصيت 943.086 وفاة من أصل 30 مليونًا و62 إصابة. وسجّل أكثر من نصف الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والهند والبرازيل، وهي الدول الثلاث الأكثر تأثرًا.
والهند محط الاهتمام حاليا باعتبارها أحدث بؤرة للتفشي، على الرغم من أن أمريكا الشمالية والجنوبية تمثلان معا ما يقرب من نصف الحالات العالمية.
ووصلت أعداد الحالات اليومية الجديدة عالميا إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويق.
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