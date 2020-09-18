الصين .. أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا منذ أكثر من شهر

وعلى الرغم من أن الزيادة الأخيرة لا تزال أقل بكثير من الأرقام القياسية المسجلة خلال ذروة تفشى المرض فى الصين فى وقت مبكر هذا العام، فإنها أكبر ارتفاع منذ العاشر من أغسطس، وتشير إلى استمرار مخاطر كوفيد-19 الناجمة عن القادمين من الخارج مع تفشى الوباء فى أجزاء أخرى من العالم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى بيان، إن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وإن 13 منها فى مقاطعة شنشى فى شمال غربى البلاد، و12 أخرى فى شنغهاي.

ولم تسجل الصين أى إصابات محلية بكوفيد-19 منذ منتصف أغسطس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ورصدت اللجنة أيضا 20 حالة جديدة بدون أعراض، ارتفاعا من 14 حالة فى اليوم السابق، على الرغم من أن الصين لا تصنف هؤلاء على أنهم حالات مؤكدة لكوفيد-19.

ويبلغ العدد الإجمالى لحالات الإصابة بكورونا فى الصين حاليا 85255، فى حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.