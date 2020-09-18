الرئيسة المؤقتة فى بوليفيا تعلن انسحابها من السباق الانتخابى

وجاء إعلان آنييز على خلفية تأخرها فى استطلاعات الرأى العام عن المرشح الاشتراكى لويس أرسى من حزب الرئيس البوليفى السابق إيفو موراليس، الذى استقال من الرئاسة وسط احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية وتحت ضغط من الجيش عام 2019.
جدير بالذكر أن ترشح آنييز للرئاسة أثار جدلا، حيث تعهدت الرئيسة المؤقتة منذ توليها السلطة بقيادة البلاد نحو انتخابات جديدة وعدم الدخول فى السباق بنفسها.
ويتصدر استطلاعات الرأى العام حاليا المرشح الاشتراكى أرسي، إلى جانب ممثل تيار الوسط كارلوس ميسا، الذى كان منافسا لإيفو موراليس فى الانتخابات التى أثارت نتائجها الرسمية احتجاجات وانتهت برحيل موراليس، الذى كان يحكم البلاد منذ عام 2006.
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