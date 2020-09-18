طريقة عمل الكفتة بالفرن، يظل يبحث الكثرين من عشاق تناول الكفته عن كيفية طهي الكفته في الفرن، وكذلك خلطة تجعل الكفته ماتفكش عن بعضها مثل كفتة الحاتي ، ولذا نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكفته في الفرن مع سر الخلطة فتابعوني. طريقة عمل الكفتة في الفرن المكونات كيلو إلا ربع من اللحم المفروم.

ملعقة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة واحدة من جوز الطيب مبشورة.

حزمة واحدة من البقدونس المغسول والمقطع صغيرة.

بصلة كبيرة مبشورة. طريقة عمل الكفتة في البيت جهزي وعاء واسع وضعي كمية اللحمة المفرومة وضيفي عليها البصل والبقدونس والفلفل وجوز الطيب والملح وقلبيهم جيداً.

ثم صبعي الكفته واجعلي حجمها مثل حجم كفته الحاتي.

جهزي صينية الفرن وضعي فيها كل صابع كفته قومتي بتجهيزه استمري على ذلك حتي تنفذ لديكي كمية الكفتة تمام.

قومي برش القليل من الزيت فوقها مع رشة خفيفة من الماء وضعي الصينية على الرف الأوسط في الفرن ولمدة 15 دقيقة وتابعيها حتي تمام النضج وبالف هنا. طريقة عمل الكفتة في البيت

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رشة واحدة وعمرها ما هتفك منك خلطة الكفتة المشوية ستبهرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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