تصنيف "الفيفا".. البرتغال تطارد "الكبار" ولا تغيير بالصدارة

كشف التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الخميس، عن قائمة أقوى المنتخبات حول العالم، وذلك بعد أن أدى تفشي فيروس كورونا المستجد لتوقف المباريات الدولي لستة شهور.

ولم يتغير تصنيف المنتخبات منذ 9 أبريل الماضي، إذ تمسكت بلجيكا بالصدارة، متقدمة على فرنسا الثانية والبرازيل الثالثة وإنجلترا الرابعة.

وبفضل انتصارين على كرواتيا والسويد في دوري الأمم الأوروبية، نجحت البرتغال في التقدم مركزين من السابع إلى الخامس، وهو ما انعكس بالسلب على كرواتيا التي تراجعت مركزين من السادس إلى الثامن.

وفي المقابل تقدمت إسبانيا مركزا نحو السابع، بفضل تعادلها الثمين مع ألمانيا 1-1 وفوزها الكبير 4-0 على أوكرانيا، بينما ظلت ثلاثة منتخبات من أميركا الجنوبية في مراكزها ضمن العشرة الأوائل، أوروغواي (6) الأرجنتين (9) وكولومبيا (10).

وبحسب موقع "الفيفا"، فقد كانت روسيا أكبر المستفيدين خلال هذا التصنيف، حين تقدمت 6 مراكز لتصبح في الترتيب (32) بفضل انتصارين على صربيا والمجر، بينما استفاد منتخبا تونس إيران من هذه التغييرات والنتائج حتى دون أن يلعبا، حيث تقدم "نسور قرطاج" للمرتبة (26) وإيران ثلاثة مراتب نحو المركز (30).

وعلى الصعيد الآسيوي، حافظت اليابان على الصدارة (المركز 28، بـ1500 نقطة)، وإيران ثانية (30، بـ1489) وكوريا الجنوبية ثالثة (39، بـ1464) وأستراليا رابعة (41، بـ1457).

وبالنسبة للقارة الإفريقية، فقد ظلت السنغال في المقدمة (المركز 20، بـ1555 نقطة)، وتونس ثانية (26، بـ1506) ونيجيريا (29، بـ1493)، والجزائر رابعة (35، بـ1482) والمغرب خامسة (43، بـ1456) وغانا سادسة (46، بـ1439) ومصر سابعة (51، بـ1420).