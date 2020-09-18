رسميا.. الهند تسجل 5.2 مليون إصابة كورونا وتتخطى 84 ألف وفاة

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، يعد الرقم أعلى عدد من الإصابات تسجله الهند منذ مطلع أغسطس الماضى، إذ يبدو أنها فى طريقها لتتجاوز الولايات المتحدة كأعلى دول العالم إصابة بالفيروس التاجى.
كما أشارت الوكالة إلى انخفاض نسبى فى وفيات الهند جراء الإصابة بفيروس كورونا، إذ يبلغ معدلها 1.62%.
وسجلت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الجمعة، وفاة 1174 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالى الوفيات فى الهند إلى 84372 حالة.
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