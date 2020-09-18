رئيس فنزويلا لـ أوروبا: تأجيل الانتخابات التشريعية مستحيل

اعتبر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أن تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة فى 6 ديسمبر المقبل أمر مستحيل، وذلك ردًا على دعوة الاتحاد الأوروبى لإرجاء ذلك الاقتراع فى فنزويلا.





وخلال مؤتمر عبر الفيديو للمرشحين الموالين للنظام فى كاراكاس، أمس الخميس، قال مادورو إن "الاتحاد الأوروبى اقترح إمكانية تأجيل موعد الانتخابات فى فنزويلا، لكن هذا الأمر مستحيل لأنه استحقاق دستورى، فالدستور ينص على وجوب أن تنعقد الجمعية الوطنية الجديدة فى 5 يناير 2021".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أعلن نحو 30 حزبًا فى فنزويلا مقاطعة الانتخابات الرامية لتجديد الجمعية الوطنية، السلطة الوحيدة التى تسيطر عليها المعارضة حاليًا، معتبرة أن الاستحقاق مزور سلفًا، بينما دعا المعارض هنريكى كابريليس الذى ترشح للرئاسة مرتين، وأنصاره للمشاركة فى هذه الانتخابات.

وقالت "مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا"، وهى تجمع دول من أوروبا وأمريكا اللاتينية يسعى لإنهاء الأزمة فى هذا البلد، إنها لن ترسل بعثة مراقبة للإشراف على سير تلك الانتخابات التشريعية، معتبرة أن "الجدول الزمنى الراهن للانتخابات لا يتيح إرسال بعثة مراقبة".

وكانت كراكاس دعت فى 2 سبتمبر الجارى، كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى إرسال مراقبين للإشراف على سير الانتخابات.

وفى 11 أغسطس الماضى، دعا وزير الخارجية الأوروبى جوزيب بوريل، حكومة مادورو إلى تأجيل الانتخابات، معتبرًا أن الشروط اللازمة لإجرائها ولإرسال مراقبين للإشراف على سيرها لم تتأمن.

وردًا على هذه المطالب، قال مادورو إن "هذا مستحيل، أطلبوا ما تريدون لكن لا يمكننا تحقيق المستحيل، لا يمكننا انتهاك الدستور، هذه فريضة، وبالنسبة إلىّ يبدو الأمر واضحًا".

وتتهم المعارضة وبينهم خوان جوايدو الذى أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزولا، الرئيس الاشتراكى مادورو بالسعى للسيطرة على جميع السلطات العامة، من أجل القضاء على أى إمكانية لإجراء انتخابات حرة وتنافسية نوعًا ما.