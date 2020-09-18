الصين تجري مناورة عسكرية بالقرب من مضيق تايوان

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية اليوم /الجمعة/ أن جيش التحرير الشعبي الصيني يجري مناورة عسكرية تحاكي ظروف معركة حقيقية بالقرب من مضيق تايوان.

وقال المتحدث باسم الوزارة "رن قوه تشيانغ" –في تصريح اليوم- إن المناورة تحرك ضروري يستهدف الوضع الحالي في مضيق تايوان لحماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الصينية. وأضاف تشيانغ :"أن تايوان جزء لايتجزأ من الصين، وأن قضية تايوان هي شأن داخلي للصين، وغير مسموح بأي تدخل أجنبي بشأنها". وتابع تشيانغ أن أي مساع للاعتماد على الدعم الأجنبي أو الولايات المتحدة لاحتواء الصين فيما يتعلق بقضية تايوان لن تنجح.

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