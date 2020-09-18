بريطانيا: إصابات كورونا تتضاعف فى المستشفيات كل 8 أيام

وبسؤاله عدة مرات حول احتمال فرض الإغلاق العام للمرة الثانية الشهر المقبل، قال هانكوك إن الإغلاق هو الملاذ الأخير، لكن الحكومة ستفعل ما يلزم لمواجهة الفيروس، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.
وخلال مقابلة مع تلفزيون "سكاى نيوز"، أشار هانكوك إلى أن "عدد المصابين يتضاعف فى المستشفيات كل ثمانية أيام أو نحو ذلك.. سنفعل ما يلزم للحفاظ على سلامة الناس، ونبقى هذه الأمور قيد المراجعة".
ولدى سؤاله عن احتمال تطبيق الإغلاق الشامل لمرة ثانية، قال: "لا يمكننى الإجابة الآن".
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