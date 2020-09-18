نتنياهو يتوقع عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات مع إسرائيل بعد الانتخابات الأمريكية

توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عودة السلطة الفلسطينية، إلى المفاوضات مع إسرائيل، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر القادم.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، التي أوردت الخبر، صباح اليوم، قال نتنياهو إن "السلطة الفلسطينية ستعود للمفاوضات مع إسرائيل قريبا، فور انتهاء الانتخابات الأمريكية".
وبحسب الصحيفة، أضاف نتنياهو، في جلسات مغلقة، أن "اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، لم تترك للفلسطينيين أي خيار سوى العودة إلى طاولة المفاوضات".
ووفقا للصحيفة العبرية، أشار نتنياهو، الى أنه "في حال عودة السلطة للمفاوضات، سيتم التفاوض معها على أساس خطة ترامب للسلام".
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