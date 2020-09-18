غارات تركية تستهدف مواقع شمالي العراق

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن الجيش التركي شن غارات استهدفت مواقع شمالي العراق، بعد إعلان وزارة الدفاع التركية مقتل اثنين من جنودها في هجوم على قاعدة عسكرية تركية شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هجوما بقذائف صاروخية تم شنه على قاعدة عسكرية للجيش التركي في منطقة عملية "مخلب النمر"، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخر.

وأطلقت تركيا، في وقت سابق، عمليتين ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في مناطق شمال العراق، الأولى جوية باسم "مخلب النسر"، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين باسم "مخلب النمر".

وعلى إثرها، أدانت السلطات العراقية الاختراقات التركية الأخيرة لأجواء البلاد، بحجة مطاردة الأكراد، مؤكدة أنها قد تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد أنقرة.

وتوعد العراق تركيا بأن كل الخيارات مفتوحة أمامه في الرد على ما يتعرض له من انتهاكات للسيادة.