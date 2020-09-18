شتاء مبكر وأمطار غزيرة..خبير أرصاد يحذر من تغير طقس الجزيرة العربية

توقع خبير الأرصاد السعودي ، حسن كراني ، أن تتعرض منطقة الجزيرة العربية لأجواء شتوية مبكرة حيث أمطار تتصف بالغزارة علي أجزاء من دول المنطقة. وذكر كراني عير صفحته علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" أن أجواء الجزيرة العربية سوف تتأثر بحالة الاضطرابات الجوية العنيفة التي يشهدها غرب ووسط أوروبا. وغرد خبير الأرصاد السعودي علي تويتر قائلا : بعون الله اضطرابات جوية عنيفة على وسط وغرب أوروبا يمتد تأثيرها للمغرب العربي. وقال كراني : هذه الاضطرابات شبيهة بحالات شتوية مبكرة، تعطينا دلالة على أن أجواء المتوسط سوف تتأثر بتقلبات شديدة تؤثر على دول شرق المتوسط بأمطار تميل للغزارة يمتد تأثيرها على أجزاء من الجزيرة العربية.

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