واتهمت وزارة الخارجية القبرصية، تركيا بالسعي لنسف جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بين شطري قبرص، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".
يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بون، الذي يقوم بزيارة إلى قبرص، بالرئيس نيكوس أناستاسيادس ومختلف الوزراء صباح الجمعة.
وسيكون الوضع في شرق المتوسط وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في ضوء الاستفزاز التركي المستمر، محور المحادثات مع وزير الخارجية نيكوس كريستودوليدس.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية القبرصية، سيتم مراجعة التعاون الثنائي بين قبرص وفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيزه بشكل أكبر.
كما سيتم التركيز على التحديات المستمرة التي تواجهها قبرص بسبب تركيا وأعمالها المزعزعة للاستقرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبرص: التحركات التركية في شرق المتوسط اختبار للاتحاد الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.