إندونيسيا تسجل 3891 إصابة و114 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى إندونيسيا إلى 9334 حالة، بعدما سجلت البلاد 114 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث هى الأعلى من حيث حصيلة إصابات ووفيات كورونا فى جنوب شرق آسيا.

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