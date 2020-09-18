خوفا من النفق المظلم.. قيادي ديني عراقي يحذر من استهداف البعثات الدبلوماسية

أصدر مقتدي الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق بيانا هاما بشأن الأحداث التي تمر بها العراق من تفجيرات وغيرها من الأحداث التي قد تؤدي بالعراق الي نفق مظلم علي حد قوله.

وقال الصدر في بيان له نشره عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" : لا اجد من المصلحة إدخال العراق في نفق مظلم وفي اتون العنف ولا اجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية.

واضاف الصدر في بيانه قائلا : غاية الأمر يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء الإحتلال ومنع تدخلاتهم.

وأتم الصدر بيانه قائلا : ومن يفعل ذلك منكم فليعلم أنه يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق فأتقوا الله واحسنوا.

وكانت الشرطة العراقية كانت قد أعلنت اليوم الجمعة عن إنفجار عبوة ناسفة داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات في مدينة النجف العراقية، دون تسجيل اي أصابات في المحافظة التي تبعد 180 كم جنوبي بغداد.

وأوضحت الشرطة العراقية في بيان لها اليوم، أن "عبوة ناسفة انفجرت في ساعة متاخرة من الليلة الماضية داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات في النجف.

وأفادت الشرطة العراقية في بيانها ان القنبلة تم وضعها داخل المعهد وأدت إلى حدوث أضرار كبيرة في البناية دون وقوع أصابات.

وذكر البيان أن قيادة الشرطة فتحت تحقيقًا لكشف النتائج ومعرفة الجهة المنفذة.