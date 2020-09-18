بايدن مهاجما ترامب: طريقة تعامله مع وباء كورونا ترقى إلى حد الجريمة

هاجم مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن، اليوم الجمعة، الرئيس دونالد ترامب، بسبب أدائه في التعامل مع وباء فيروس كورونا.

وقال بايدن إن طريقة تعامل ترامب مع وباء كورونا ترقى إلى حد الجريمة، مشيرًا إلى تقليل الرئيس من خطورة المرض على الشعب الأمريكي، وفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وتساءل بايدن حول إدعاءات ترامب عن العلاج الجديد المضاد لفيروس كورونا: "أنا لا أثق في الرئيس فيما يخص الأدوية".

وأكد بايدن أنه يثق في كبير أطباء البيت الأبيض، أنطوني فاوتشي، الذي يقود مركز مكافحة الأمراض المعدية في البلاد، مضيفًا: "إذا قال فاوتشي إن الدواء آمن سآخذه. يجب أن نستمع إلى العلماء وليس الرئيس".

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول عالميًا من حيث عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن مرض كورونا إذ تشير التقديرات الرسمية إلى أن شخصًا واحدًا من بين كل 50 شخصًا مصاب بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.