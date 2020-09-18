أفريقيا تشهد نموًا سلبيًا.. ملك ليسوتو: فيروس كورونا فرصة لزيادة الاستثمارات فى التغذية

أصدر الملك ليتسي الثالث، رئيس مملكة ليسوتو الأفريقية، أحد أبطال القادة الأفارقة للتغذية (ALN)، وثيقة بعنوان "تضمين التغذية في مكافحة COVID-19 والتعافي منها" وفقا لما ذكره الإتحاد الأفريقي.

يدعو ليتسي الثالث فى الوثيقة "التي تم إرسالها إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي" جميع رؤساء الدول والحكومات إلى ضمان دمج وتعزيز التدخلات التغذوية الذكية ضمن خطط عمل مكافحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

كما توصي الوثيقة البلدان بالحفاظ على مستوى التمويل المخصص للتغذية وزيادته لحماية الجهود السابقة للتصدي لسوء التغذية وضمان عدم وجود ثغرات في برامج التغذية المتعددة السنوات الخاصة بها، في الاستجابة الفورية ومتوسطة الأجل إلى مابعد جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن ضرورة تضمين التغذية بشكل فعال في استراتيجيات COVID-19، والذي يستدعي ضرورة إعطاء الأولوية للتغذية في قطاع الصحة الوطني والنظم الغذائية.

كما تسلط الورقة الضوء كذلك على دور القيادة السياسية رفيعة المستوى، ولا سيما رؤساء الدول والحكومات ووزراء المالية ، بصفتهم رواد التغذية، والجهود الخاصة باستراتيجية تغذية قوية على تحفيز العمل على التغذية السليمة للأطفال من خلال توافر الأطعمة المغذية للجميع، فضلا عن التغذية السليمة والتى تعد عنصر حيوي من مكونات الصحة العامة للأطفال والكبار على حد سواء.

وتناولت الوثيقة أن نقص التغذية يضر بجهاز المناعة ، ويجعل الجسم عرضة للعدوى، ويقلل من فعالية اللقاحات ، ويعيق الشفاء. وبالتالي ، فإن التقزم بين الأطفال وانخفاض الوزن عند الولادة والهزال هي تحديات قائمة تؤثر على الأطفال في أفريقيا مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية في مرحلة البلوغ.

كما سلط الورقة الضوء على تأثيرات فيروس كورونا المستجد حيث أدت أن الوباء تسبب في حدوث صدمات صحية واقتصادية عالمية كبيرة ، مع تأثيرات غير مسبوقة على صحة الناس وتغذيتهم وسبل عيشهم. ونتيجة لذلك ، تشهد أفريقيا نموًا اقتصاديًا سلبيًا ، وذلك نتيجة للانخفاض الحاد في الإنتاجية والوظائف والإيرادات. في الوقت نفسه ، تُظهر البيانات الحديثة أن أفريقيا لديها أعلى معدل انتشار لسوء التغذية وقد تتفوق قريبًا على آسيا باعتبارها المنطقة التي تضم أسرع عدد من الجياع ونقص التغذية نموًا. لذلك ، لا يمكن التخلي عن التغذية في الاستجابة لفيروس كوفيد -19 في إفريقيا.

وأكد ملك ليسوتو فى وثيقته أن جائحة COVID-19 تمثل فرصة لقادة أفريقيا لإعادة تشكيل وقيادة جهود التوعية والدعوة وتعبئة الموارد رفيعة المستوى من أجل تأمين زيادة الاستثمارات في التغذية.

يذكر أن منظمة القادة الأفارقة للتغذية (ALN)، تعد مبادرة من قبل بنك التنمية الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي التي أقرها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي (AU) في 2018، و أُنشئت مبادرة ALN لحشد المشاركة السياسية الرفيعة المستوى للنهوض بالتغذية في أفريقيا. وتقودها مجموعة من أبطال ALN ، تضم رؤساء دول وحكومات حاليين وسابقين ووزراء مالية وقادة بارزين يتمتعون بالسلطة لتحفيز القيادة السياسية رفيعة المستوى والحفاظ عليها والالتزام بزيادة الموارد المالية لإنهاء سوء التغذية في أفريقيا.